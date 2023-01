Calciomercato Juventus, tanti i nomi per la fascia: che duello con la Roma

Calciomercato Juventus, in salita Holm

Come riportato da Tuttosport, sale l’interessamento della Juventus per Emil Holm: terzino destro classe 2000, dotato di una buona struttura fisica e di un’abile presenza in zona gol. Sul giovane terzino però non solo la Juventus, ma si riporta anche l’interessamento della Roma, in ottimi rapporti con lo Spezia, dopo la cessione in prestito di Shomurodov.

Non solo Holm per la fascia

Nomi nuovi che spuntano per la fascia destra, se rimane un’opzione il nome di Ivan Fresneda, terzino destro in forza al Real Valladolid, c’è da registrare l’interessamento per Benjamin Henrichs del Lipsia: terzino classe 1997, ma di una duttilità tattica notevole, infatti può ricoprire entrambe le fasce, ma all’occorrenza anche ruoli a centrocampo. Anche in questo caso ,però, c’è da registrare l’interessamento della Roma sul giocatore. Rimane sempre nel mirino Malo Gusto del Lione.