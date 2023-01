Calciomercato Lazio, le cessioni non bastano: rischia un big

Calciomercato Lazio, a Tare serve di più

La situazione della Lazio non migliora, nonostante le piccole uscite chiuse con successo. I biancocelesti facevano affidamento al tesoretto proveniente dalle vendite degli esuberi, che ad oggi, risulta essere poco. Le vendite dei vari Escalante, Moro e Kamenovic non hanno portate nelle casse biancocelesti la cifra sperata, pertanto rischia di partite un big.

Lazio, tanti i big pronti a partire

Come dicevamo, quindi, la Lazio ha bisogno di far uscire un big per poter sistemare la rosa. Chi rischia di lasciare la capitale più di tutti è Milinkovic-Savic, attratto da altri scenari, per non parlare di Luis Alberto che vorrebbe tornare in Spagna. Nelle ultime ore sembrerebbe che ci sia, anche, l’interessamento del PSG per Mattia Zaccagni.