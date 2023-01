Calciomercato Lazio, Pedro bestia nera della Fiorentina: Tare intanto lavora al rinnovo dell’ex giallorosso

Il bomber mette nel mirino la viola

Nella giornata odierna, durante la rifinitura, si prenderà una decisone in merito alla presenza o meno di Ciro Immobile, ma una cosa è sicura: Pedro ci sarà nel tridente. Il bomber spagnolo vuole punire ancora quella che è tra le sue vittime preferite: la Fiorentina, infatti lo spagnolo ha già segnato due gol ai gigliati. In casa biancoceleste sanno benissimo del valore che ha sia in campo, ma anche nello spogliatoio con il suo notevole carisma, infatti Maurizio Sarri e il presidente Lotito non vogliono privarsene.

Calciomercato Lazio, Pedro verso il rinnovo

Sulla questione rinnovo si lavora ancora. “Io considero il contratto già rinnovato. A nostro favore abbiamo anche un’ulteriore stagione e non mi lascerò scappare questo fenomeno”. Queste parole avevano lasciato presagire che tutto ormai fosse fatto, ed invece le dichiarazioni del classe ’87,che aveva sottolineato come fosse il momento di non pensare al rinnovo, hanno spento un pò la gioia dei tifosi, ma comunque come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si potrebbe avere una fumata bianca tra Febbraio e Marzo.