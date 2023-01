Calciomercato Milan, c’è il rinnovo di un big

Calciomercato Milan, operazione rinnovi

Dopo le ultime settimane, tormentate dalle brutte prestazioni in campo, il Milan si fionda sulla questione rinnovi, passata appunto in secondo piano. Sul banco soprattutto i nomi di Rafael Leao e Olivier Giroud: se per il primo la situazione è molto delicata, per il secondo ci sono ottime speranze.

Calciomercato Milan, c’è il si di Giroud

Per il 36enne transalpino non sarà molto complicato trovare l’accordo con la società come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche se si aspetta la fine di questa sessione di mercato, per dedicarsi interamente alla trattativa. La Rosea parla chiaro, una estensione di un anno del contratto del francese alle stesse condizioni dell’attuale, 3,5 milioni netti a stagione.