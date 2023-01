Calciomercato Milan, le cifre del rinnovo di Giroud

Calciomercato Milan, Giroud rinnova per un altro anno

È fatta: Oliver Giroud rinnoverà il proprio contratto con il Milan. Secondo quanto riportato dalla edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese si legherà al Diavolo per un’altra stagione. La dirigenza al momento sta aspettando di vedere se negli ultimi giorni uscirà qualche opportunità dal mercato, ma poi sarà focalizzata solo sui rinnovi, soprattutto quello di Rafa Leao.

Il francese si è rivelato indispensabile per il Milan, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo. Il Diavolo, dal canto suo, non vuole perdere un giocatore dotato di sì grande classe ed esperienza. Il Milan e l’entourage di Giroud si incontreranno nelle prossime settimane, dopo la chiusura del Calciomercato invernale. Le cifre non saranno diverse rispetto a quelle attuali: 3.5 milioni di euro netti all’anno.