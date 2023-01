Calciomercato Milan, occhi sul talento croato: Maldini ci prova

Calciomercato Milan, Maldini punta un giovane

Il Milan si trova in un momento in cui si trova a cavallo tra il vecchio e il nuovo. Tanti a fine stagione saranno messi in dubbio, altri semplicemente venduti. Nel caso di Theo Hernandez e Maignan, se vedessero “smontarsi” la squadra intorno a loro, potrebbero decidere di partire. Per non parlare di Ibrahimovic, Kjaer, Giroud e Rebic che vanno verso la via del tramonto calcistico. Maldini, perciò, dovrà insieme a Massara, cercare giovani di prospettiva per l’imminente futuro.

Milan, Frano Vlasic nel mirino

Pensando al futuro, Maldini, ha individuato un calciatore croato che sta facendo molto bene con l’NK Sesvete. Il centrocampista, classe 2006, ha disputato finora 15 partite siglando 14 reti. Attenzione anche all’interessamento del Lecce.