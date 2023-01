Calciomercato Roma, dall’Inghilterra rilanciano sul futuro di Mourinho

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho è in bilico

La Roma è alle prese con le voci di calciomercato che non riguardano solo i suoi calciatori, ma anche Josè Mourinho: il futuro dell’allenatore portoghese sulla panchina giallorossa in queste ultime settimane è sempre stato considerato in bilico, tra voci di un incarico come ct del Portogallo e vari club internazionali.

Mercato Roma, dall’Inghilterra rilanciano per Mourinho al Chelsea

Come riporta il Daily Mail in Inghilterra, José Mourinho vorrebbe tornare in Inghilterra nella prossima stagione, a causa della sua frustrazione per la mancanza di sostegno finanziario alla Roma. Il suo scenario ideale infatti sarebbe rappresentato da quello che lo porterebbe per la terza volta sulla panchina del Chelsea.