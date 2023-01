Calciomercato Roma, secco no di Zaniolo al Bournemouth: il pensiero di Sabatini

Calciomercato Roma, Zaniolo rifiuta la Premier

Come già detto in precedenza dalla nostra redazione, Nicolò Zaniolo ha rifiutato l’offerta del Bournemouth, nonostante sia stata il doppio di quella proposta dalla Roma. La società è andata su tutte le furie per la scelta del giocatore, perciò prenderà provvedimenti disciplinari. Intanto c’è chi di calcio ne capisce, anche bene, come Walter Sabatini che torna ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Zaniolo.

Roma, Sabatini: “La società deve accettare la decisione”

“E’ tutto molto prevedibile. Tra Zaniolo e la Roma c’è stato sempre un conflitto latente mai risolto. Addosso al ragazzo ora c’è tutta la tifoseria arrabbiata, ma lui non è colpevole di nulla in particolare. Se non vuole andare al Bournemouth che in Premier League è squadra di terza fascia, lo si può anche capire. Non è che l’offerta l’abbia fatta il Liverpool. La Roma deve accettare la decisione del giocatore, la vita è la sua. Non so bene se risponda al vero che Zaniolo abbia esteso questa richiesta alla Roma. Forse c’era un disagio reciproco e lui può aver pensato che era meglio andare via. Ma non credo sia andato con le pistole in sede a dettar legge. I rapporti vanno anche un po’ normalizzati e vissuti con serenità, non si deve scatenare una ‘guerra’ per ogni situazione”.