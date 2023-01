Cremonese-Inter, le probabili formazioni

Cremonese-Inter, Ballardini ci prova

Il neo mister dei grigiorossi, Davide Ballardini, darà il tutto per tutto per cercare di strappare più punti possibili ad un’Inter ferita, ma sempre viva. Inzaghi tornerà ad affidarsi a Dzeko e non può sbagliare il colpo, questa volta.

Probabili formazioni di Cremonese-Inter

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Benassi, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani (Afena-Gyan). All: Ballardini.

Inter (3-5-2): Onana; De Vrji, Bastoni, Acerbi; Darmian, Calhanoglu, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All: Inzaghi