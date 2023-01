E’ morto l’ex Presidente della FIGC Carlo Tavecchio: aveva 79 anni

Si è spento oggi all’età di 79 anni, Carlo Tavecchio, dirigente sportivo e numero uno della Figc tra il 2014 e il 2017. Il presidente si era candidato alla FIGC dopo l’esperienza ai Mondiali dell’Italia in Brasile per poi dimettersi nel 2017 dopo la brutta figura della squadra di Ventura con la Svezia, cosa che ha permesso all’Italia di non qualificarsi ai Mondiali per la prima volta.