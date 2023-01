Il sabato dei bookmakers, le quote e i bonus: scopri di più

Empoli-Torino, favorito l’exploit granata

Il primo anticipo del sabato di Serie A, vede sfidarsi allo stadio Carlo Castellani l’Empoli e il Torino. I bookmakers vedono favoriti gli ospiti, col 2 quotato a 2.45 secondo SportBet, 2.42 per GolGol e 2.40 per Betaland. Interessante anche l’opportunità della doppia chance con l’X2+Under 2,5 posto a 1.34+1.66 per Sportbet e GolGol, a 1.35+1.66 per Betaland.

Cremonese-Inter, ospiti sul velluto

Il secondo anticipo alle ore 18, vede l’Inter sfidare la Cremonese allo stadio Zini. Nerazzurri nettamente favoriti con la vittoria in trasferta quotata 1.51 per SportBet, 1.48 per GolGol e Betaland. Doppia chance X2+Over 2,5 valutata a 1.12+1.75 per tutti e tre i bookmakers.

Atalanta-Sampdoria, vittoria per gli orobici

L’ultimo anticipo di giornata vede l’Atalanta ospitare la Sampdoria al Gewiss Stadium. padroni di casa favoriti con l’1 spinto rispettivamente a 1.35, 1.37 e 1.33 da SportBet, GolGol e Betaland. Interessante l’opportunità dell’1X+Over ad 1.08+1.61 per SportBet e GolGol, a 1.07+1.61 per Betaland.