Marco Conidi attacca Zaniolo: “Mai capace di rispetto e riconoscenza”

L’autore dell’inno “Mai sola mai” contro il numero 22 giallorosso

In un post su Instagram Marco Conidi, autore del brano “Mai sola mai” e cantante dell’Orchestraccia su Instagram, attacca pesantemente Zaniolo, per la situazione di mercato attuale che appassiona tutti gli amanti del calcio, in senso sia positivo che negativo.

Prima il post, poi riferimenti a Milano

L’attacco al 22 giallorosso avviene appunto con un post su Instagram, con annessa foto di De Rossi e Nainggolan, senza nominarlo ma i riferimenti sono piuttosto eclatanti: “Quello che tu povero sciocco non capirai mai, è che il calcio sa creare amicizie commoventi e storie di uomini che si sostengono reciprocamente aldilà dei soldi, e che un prato verde dove giocare può essere un luogo dell’anima e del cuore… Ma bisogna averla l’anima e il cuore. Gli uomini si riconoscono dal rispetto, dall’onore e dalla riconoscenza. Tu osserva e impara ammesso che ne sarai mai capace“. Poi in risposta nei commenti aggiunge, ricordando a Zaniolo, che a Milano nello spogliatoio troverebbe un certo Ibrahimovic, e ironizza cosi: “Il rumore delle pizze si sente sin qui…”.