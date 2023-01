Okereke apre, Lautaro la ribalta: l’Inter torna alla vittoria (1-2)

Primo tempo pimpante: eurogol di Okereke, la pareggia Lautaro

La partita inizia con un minuto di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Primi dieci minuti di pressione nerazzurra, collezionando ben 6 calci d’angolo, ma senza creare grandi occasioni. Grande occasione che crea la Cremonese al 12esimo, terminata con un grandissimo gol di Okereke, che si accentra e lascia partire un tiro che bacia la parte inferiore della traversa e si insacca alle spalle di un incolpevole Onana. Inter stordita dal gol, ma che al 21esimo dall’ennesimo calcio d’angolo, Çalhanoğlu pesca Dzeko che calcia al volo impegnando Carnesecchi, ma che non può nulla sulla ribatutta da rapace di Lautaro Martinez, ed è 1-1. Partita che si innervosisce, ma che fila liscia regolarmente e al 45esimo grande occasione dell’Inter con Dimarco che lascia partire un tiro di esterno, respinta del portiere di casa, e nuova respinta di Lautaro, ma questa volta Carnesecchi si fa trovare pronto, respingendo in angolo.

Lautara batte ancora Carnesecchi

Riparte la ripresa senza nessun cambio da parte di Ballardini e di Inzaghi. Parte meglio l’Inter che per più volte arriva alla conclusione verso la porta avversaria ma trovando sempre preparato l’estremo difensore. Si fa vedere la squadra di casa al 57 con un colpo di testa di Ciofani parato senza problemi da Onana, ma al 65esimo la ribalta Lautaro ,sfruttando una bella imbucata di Edin Dzeko, incrociando con il destro. All’80esimo Zanimacchia spreca una buona occasione da dentro l’aria di rigore, e fa rimanere invariato il risultato consegnando all’Inter i 3 punti.

IL TABELLINO:

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 15 Bianchetti (dal 21′ st 10 Buonaiuto), 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti (dal 15′ st 20 Afena-Gyan), 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke (dal 27′ st 98 Zanimacchia), 9 Ciofani (dal 15′ st 90 Dessers). A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 20 Afena-Gyan, 24 Ferrari, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 90 Dessers, 98 Zanimacchia. Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (dal 21′ st 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 21′ st 8 Gosens); 9 Dzeko (dal 31′ st 90 Lukaku), 10 Lautaro (dal 31′ st 11 Correa). A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: all’11’ pt Okereke, all’21’ pt Lautaro, al 20′ st Lautaro

Ammonizioni: Acerbi, Calhanoglu

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nel secondo tempo