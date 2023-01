Roma, Mourinho apre a Karsdorp e taglia Zaniolo

La Roma alle prese con i casi Karsdorp e Zaniolo

Situazioni complicate da gestire in casa Roma, ma il tecnico Mourinho sembra avere le idee chiare. Porte aperte per l’esterno difensivo, con Karsdorp che potrebbe esser reintegrato appena risolti i guai fisici. Porte più che chiuse invece per Zaniolo, chiare e decise le parole di Mourinho che parla di un Zaniolo ‘fuori dal progetto’. Il centrocampista offensivo ha ormai le porte chiuse in giallorosso, e il pubblico romanista che difficilmente gli perdonerà la volontà chiara e decisa di lasciare la capitale. Tempi duri, durissimi, per Zaniolo.