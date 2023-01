Roma, Mourinho: “Zaniolo è un mese che vuole andare via”

Roma, Mourinho: “Purtroppo, credo che Zaniolo resterà”

Josè Mourinho in conferenza stampa è tornato a parlare della situazione Zaniolo, sciogliendo ogni possibile dubbio. La sua permanenza a Roma, porta il mister ad escluderlo dal gruppo. Ecco le sue parole sul numero 22 giallorosso: “Purtroppo, credo che Zaniolo resterà. Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà”. Perché purtroppo? “Perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo. Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà”. Poi ripete “Zaniolo ha detto a tutti che non vuole più indossare la maglia della Roma. Io sono concentrato sul gruppo che vuole lottare per questa maglia e Nicolò non sta dentro. È da un mese che dice ogni giorno che vuole andare via”.