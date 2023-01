Tutto facile per l’Atalanta di Gasperini: è ancora Lookman show

La solita vecchia(si fa per dire) Atalanta passa in casa contro la Sampdoria di Stankovic che cade sempre più giù verso la serie B. La squadra di Gasperini domina dall’inizio alla fine e trova il gol a pochi istanti dal fischio del primo tempo con Hateboer che è bravo a mettere un cross morbido sul quale si avventa Maehle che di testa supera Audero. Ripresa che comincia con l’Atalanta che attaccante ancora e al 65′ i nerazzurri raddoppiano con una magia di Lookman che continua il suo momento strepitoso. I bergamaschi in attesa della sfida di Coppa Italia contro l’Inter agganciano il Milan al terzo posto.

Atalanta-Sampdoria, il tabellino:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 22′ st Ruggeri); Lookman (dal 36′ st Muriel), Hojlund (dal 22′ st Zapata), Boga (dal 22′ st Pasalic). A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Zortea, Ederson, Vorlicky.Allenatore: Gasperini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck (dal 35′ st Vieira), Murru; Leris, Winks, Rincon (dal 17′ st Paoletti), Augello; Djuricic (dal 14′ st Zanoli); Gabbiadini (dal 35′ st Malagrida), Lammers (dal 35′ st Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Turk, Murillo, Yepes. Allenatore: Stankovic

Reti: al 41′ Maehle, al 12′ st Lookman

Ammonizioni: Malagrida, Leris

Recupero: 1 minuto nel primo tempo e 5′ nella ripresa