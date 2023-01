Verso Napoli-Roma, le formazioni | Le scelte di Spalletti e Mourinho

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Spalletti e Mourinho alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, domani in programma un interessante Napoli–Roma, punti pesanti in palio per al corsa al tricolore per il team di Spalletti che ha come obiettivo quello di tenere le inseguitrici a distanza di sicurezza. Mou punta al colpaccio, magari riuscendo a fare anche un regalo alla sua Inter.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.