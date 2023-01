Verso Napoli-Roma: statistiche, ex della gara e precedenti

Napoli-Roma sarà la sfida delle 20:45 di sabato 28 gennaio, valida per la 20^ giornata di Serie A.

Come arrivano le squadre al match

Il big match che si terrà questa sera al Maradona sarà una sfida di molteplici significati e sfaccettature per entrambe le squadre. Da una parte abbiamo il Napoli, neo candidato campione d’inverno con 50 punti, a +12 rispetto alla seconda in classifica (Milan), che deve vincere per dare continuità al suo percorso e per dimostrare ancora una volta la forza di questo gruppo. Vincere per gli azzurri significherebbe allungare ulteriormente sulle concorrenti al titolo, ovvero Milan, Lazio, Inter e gli stessi giallorossi, e dimostrare di essere praticamente infallibili negli scontri diretti. Se per i partenopei però uno scivolone non costerebbe caro, visti i tanti punti di vantaggio sulle altre squadre che gli sono dietro, per la Roma perdere significherebbe rischiare di essere superata da Inter e Lazio, che si trovano anche loro a 37 punti, e staccarsi, ipoteticamente, anche se solo per 3 punti, dalla corsa Champions League.

Statistiche e precedenti

La squadra del tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti, si è aggiudicata lo scontro d’andata, all’Olimpico, con un gol verso il tramontare della partita di Osimhen. Il Napoli non perde contro la Roma, ex squadra del tecnico toscano, da sei partite consecutive; bisogna infatti risalire all’ormai lontano 3 marzo 2018 per ritrovare una vittoria dei giallorossi (Napoli-Roma 2-4). Spalletti, come già detto ex della gara, ha affrontato da rivale la Roma ben 22 volte, ottenendo 5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Dall’altra sponda, invece, lo Special One ha sfidato il Napoli in carriera solamente 7 volte, ottenendo un bilancio in equilibrio: sono infatti 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte i risultati ottenuti dal tecnico portoghese. Fra di loro i due allenatori si sono incrociati 7 volte e l’ago della bilancia tende verso Mourinho. Quest’ultimo contro Spalletti ha registrato 3 vittorie, 3 pareggi, ed una sola sconfitta, avvenuta proprio nella sfida d’andata di questa stagione. La Roma arriva al match contro la squadra con il miglior attacco in Serie A, con alle spalle 4 clean sheet su 5 gare disputate nel 2023. I giallorossi sono la seconda squadra con maggior numeri di reti inviolati da inizio 2023 nei top 5 campionati europei, secondi solo al Nantes, tra l’altro prossimo avversario della Juventus in Europa League. Napoli e Roma nella loro storia si sono incrociate per un totale di 174 volte, ed ad aver avuto la meglio, complessivamente, è stata la squadra capitolina. Il tabellino dice infatti: 66 vittorie per la Roma, 56 pareggi e 52 vittorie per gli azzurri.

Gli ex della gara

Napoli-Roma è una sfida dai molti intrecci anche per i numerosi giocatori che hanno giocato per entrambe le sponde. Oltre all’attuale tecnico del Napoli, che è stato sulla panchina giallorossa dal 2005 al 2009 e poi dal 2016 al 2017, i giocatori che hanno vestito la maglia della Roma sono: Mario Rui, Juan Jesus e Politano. Il primo di questi ha trovato pochissimo spazio tra le trafile dalla Capitale, complici anche molti infortuni, e la Roma lo ha mandato più volte in prestito sia all’Empoli che allo stesso Napoli, prima dell’acquisto definitivo. Juan Jesus ha trovato sicuramente più spazio rispetto al portoghese. Arrivato nel 2016 alla Roma, il brasiliano ha collezionato in totale 102 presenze con i giallorossi. Matteo Politano è invece solamente cresciuto nel settore giovanile della Roma, non riuscendo a trovare spazio in prima squadra; pochi anni fa sembrava ormai fatto il suo ritorno a Roma, ma poi il trasferimento saltò perché l’Inter chiese come scambio Spinazzola, che però non superò le visite mediche.