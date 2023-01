Wanda Nara-Keita, l’audio ‘condanna’ Wanda e da ragione a Icardi

Wanda Nara e Keita Balde insieme? Spunta l’audio della verità

Wanda Nara e Keita Balde, l’audio della verità. Tra conferme e smentite in queste ultime ore si parla della preseunta relazione clandestina o contatti tra Wanda Nara e Keita Balde, ex centrocampista tra le altre di Lazio ed Inter. Il giornalista spagnolo Jordi Martin, infatti, durante il programma Intrusos, fa spuntare un audio che darebbe ragione a Mauro Icardi confermando i contatti tra Keita e l’ormai ex lady Icardi: “Ho sofferto molto in questo periodo senza poter sapere come stessi. Sei una donna meravigliosa, davvero: hai un cuore incredibile. Se vedo gente che parla male di te o che si inventa cose, lo odio. Perché non mi piace e non è vero. Non tutti hanno la possibilità la persona fantastica che sei e il cuore buono che hai”.

Jordi Martín aggiunge: “Mauro Icardi scopre la verità guardando le telecamere di sicurezza e contatta Simona (ex ragazza di Keita) e lei non vuole vedere la realtà. Quando Icardi le dice ‘sei una cornuta viziata’ è perché non importa quante prove Simona ha ricevuto sul suo telefono, non può reagire. Simona ha ricevuto le foto da Dubai. Io ho visto quelle foto. Ho visto Wanda Nara in una stanza con Keita. Il viaggio di Wanda è pagato da Keita. Ha invitato Wanda”, ha detto il giornalista.