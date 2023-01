Zaniolo-Roma, triste epilogo da separato in casa

Zaniolo e la Roma ai ferri corti

Il no di Zaniolo al Bournemouth non è piaciuto alla dirigenza della Roma, il club capitolino ha tentato di accontentare il giocatore desideroso di lasciare la capitale, ma il rifiuto netto all’ipotesi club inglese non sarebbe stato gradito in società. Il giocatore, sembra, volesse il Milan ma vista l’impossibilità del club rossonero di assecondare le richieste dei giallorossi ecco l’ipotesi concreta Bournemouth, offerta importante per la Roma e ancor meglio per il giocatore che però ha scelto di rifiutare.

Zaniolo separato in casa

Salvo colpi di scena al fotofinish Zaniolo resterà a Roma, da capire in che modo, da separato in casa in stile Karsdorp o reintegrato? Un dubbio da sciogliere ma una certezza, la storia tra Zaniolo e la Roma non sta terminando nel migliore dei modi, colpa del giocatore?