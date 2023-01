Allegri alza la voce e manda un messaggio ai suoi

Massimiliano Allegri prova a scuotere i suoi, parole chiare e decise quelle dell’allenatore toscano: “Bisogna ottenere i punti che ci portano alla salvezza. Questa è la realtà, altrimenti ci facciamo male”. Per la prima volta il tecnico parla di ‘salvezza’, una parola inusuale in casa Juve, ma come dice il tecnico la classifica parla chiaro.