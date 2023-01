Allegri e la Juve: “Mai un primo tempo così”

Allegri analizza la sconfitta della Juventus

Un ko che brucia quello della Juve con il Monza, una sconfitta amara figlia di una partita che ha visto i brianzoli meritare allo stadium. Il tecnico Allegri risponde alle domande nel post partita.

Come ci si può spiegare una prestazione del genere? “Credo che un primo tempo così non l’avessimo mai fatto, questo ci deve far riflettere. Poi il secondo è andato meglio, però direi che il primo tempo è quello che bisogna guardare. Bisogna essere tutti responsabili della prestazione che abbiamo fatto”.