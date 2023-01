Calciomercato Inter, si pensa al sostituto di Skriniar: Marotta stringe i tempi

Calciomercato Inter, Marotta ha tre nomi

L’addio di Skriniar è imminente, l’unica cosa rimasta da capire è quando. Il PSG nelle ultime ore sta valutando l’ipotesi di appropriarsi del giocatore già a gennaio, pagando un piccole indennizzo all’Inter. La società nerazzurra chiede 20mln di euro per il difensore, ma per un’offerta vicina, Zhang potrebbe accettare.

Inter, Djalo, Lindelof e Smalling

Nel frattempo il ds nerazzurro Marotta, cerca di sistemare le cose usando il detto “prevenire è meglio che curare“, e così sta facendo. L’idea Djalo rimane viva ma in il Lille vorrebbe farlo partire a giugno, invece, Lindelof riceverebbe il via libera dal Manchester United solo a titolo definitivo. Per Smalling, secondo le scelte tattiche del mister, l’Inter avrebbe deciso di “freddare” la trattativa.