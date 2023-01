Calciomercato Juventus, McKennie vola in Premier League | Oggi le visite mediche

Come annunciato da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, in queste ore i bianconeri hanno raggiunto un accordo per Weston McKennie col Leeds. Secondo Sky Sport il centrocampista americano si trasferirà in Inghilterra in prestito oneroso più diritto di riscatto: 1.5 milioni subito nelle casse bianconere, mentre il riscatto sarà fissato a 35 milioni, che potrebbe diventare bonus in determinate condizioni. Nonostante la cessione del calciatore il tecnico toscano ha ammesso che il club non tornerà sul mercato.