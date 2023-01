La Lazio affonda per Luca Pellegrini

La Lazio sta facendo l’ultimo tentativo last minute per regalare a Sarri a gennaio Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus ma in prestito all’Eintracht Francoforte. Come conferma la Gazzetta dello Sport il club biancoceleste sta tentando l’ultimo assalto per regalarsi e regalare al tecnico toscano l’esterno dei bianconeri.