Calciomercato Lazio, l’attaccante allontana i biancocelesti: le ultime

Calciomercato Lazio, sfuma Sanabria

La Lazio cerca da tempo un vice-Immobile, studiando più profili. Nelle ultime settimane si era parlato di un forte interessamento per Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ma sullo sfondo rimane il nome di Sanabria del Torino. Quest’ultimo sembrava il profilo adatto per entrare a far parte della rosa di Sarri, ma le sue parole hanno chiuso la trattativa.

Lazio, Sanabria: “Sto bene dove sto”

Dopo una grande prestazione contro l’Empoli, l’attaccante del Torino è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel post gare, chiudendo ogni voce di mercato, per il momento. “Qui ho fatto la mia prima partita con il Genoa, oggi peccato che il gol non sia servito per portare a casa i tre punti ma sono felice per la rete. Dovevamo fare qualcosa in più, eravamo sotto di due gol, abbiamo messo giocatori più offensivi e siamo riusciti a pareggiarla. Sono contento delle mie 200 presenze, spero di fare ancora di più. Il mio ultimo gol con la maglia del Torino? Io sono contento dove sono”