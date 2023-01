Calciomercato Milan, i rossoneri liberano l’attaccante: c’è l’ok di Maldini

Calciomercato Milan, Maldini cede la punta

Si muove il mercato del Milan in questi ultimi giorni di mercato. Chi è vicino a una cesisone è Marko Lazetic. L’attaccante serbo, arrivato in rossonero un anno fa, non ha mai trovato molto spazio nella squadra di Pioli, e quindi secondo quanto riportato da Sky, in queste ultime ore di mercato potrebbe essere ceduto all’estero per giocare con maggior continuità visto che per lui si sono mosse Young Boys e Basilea. Nessuna novità per quanto riguarda invece il caso Zaniolo dato che la Roma chiede sempre 25 milioni di euro a prescindere dalla qualificazione in Champions League.