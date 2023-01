Calciomercato Roma, Karsdorp resta in uscita | Trovata l’alternativa

Calciomercato Roma, due le piste per la fascia

Dopo le parole di Mourinho, i giallorossi puntano a rinforzare la difesa. Due i nomi sul taccuino del gm Tiago Pinto e che piacciono al tecnico giallorosso José Mourinho. Secondo quanto riporta Il Messaggero, in prima fila ci sono sempre Emil Holm dello Spezia(che ha preso Shomurodov in prestito secco fino a dallo Spezia) e Danilho Doekhi dell’Union Berlino. La conferenza stampa di Josè Mourinho ha sottolineato come Vina e Karsdorp, che potrebbe essere ceduti proprio per far posto ad un nuovo acquisto.