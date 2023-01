I consigli dei bookmakers sulle partite di serie A | I bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto e le quote proposte dai bookmakers

Juventus-Monza alle 15: bianconeri favoriti

Bianconeri chiamati a rialzarsi dopo le brutte vicende societarie, che hanno portato alla penalizzazione, ed alle prestazioni in campo contro Napoli e Atalanta. Ovviamente per i bookmakers favorita la squadra di casa: troviamo il segno 1 a 1.54 su Golgol, 1.55 su Betaland e 1.57 su Sportbet. Spicca la quota dell’ over2,5 quotata a 1,85 su tutti e tre i bookmakers.

Alle 18 si continua con Lazio-Fiorentina

Lazio in ottimo stato di forma testimoniato dal 4-0 rifilato ai campioni in carica del Milan, affronta una Fiorentina che cerca di dare un senso a questa stagione. Negli ultimi 3 incontri tra le due squadre sempre vittorie per la Lazio senza subire gol: infatti il segno 1 è leggermente favorito e quotato a 2.18 su Golgol, stessa quota su Betaland e 2,20 su Sportbet. Diamo uno sguardo proprio al NoGol quotato a 1.94 su Golgol, 1.95 su Betaland e 1.94 su Sportbet.