I tifosi della Roma scaricano Zaniolo

Zaniolo, Roma lo scarica

Brutto momento per Nicolò Zaniolo, la volontà di andar via e qualche bizza di troppo ha portato il giocatore in un vicolo cieco. Scaricato dal tecnico Mourinho, ai ferri corti con la dirigenza che non ha gradito gli atteggiamenti del calciatore e il mancato trasferimento in Premier League, ora scaricato anche dai tifosi. Uno striscione spuntato nella capitale fa capire il pensiero del popolo giallorosso. Zaniolo spalle al muro, verrà ceduto last minute o destino da separato in casa per il centrocampista?