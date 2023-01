Il Sassuolo cala il pokerissimo a San Siro: tracollo Milan (2-5)

Succede di tutto nell’anticipo delle 12,30 a San Siro tra il Milan di Pioli e il Sassuolo. I rossoneri passano in vantaggio grazie a Giroud che si vede annullare però dal Var il gol dell’1-0. A sbloccare la gara è invece il Sassuolo che con uno-due micidiale passa in vantaggio prima al 19′ con Defrel e poi al 22′ con una grande azione tra Berardi e Frattesi, che realizza e batte Tatarusanu. Il Milan non ci sta e prova a riaprire la gara 2 minuti più tardi con Giroud. Al 30′ arriva però la terza rete, che regala il gol della sicurezza alla squadra di Dionisi. Ma è nel secondo tempo che il Sassuolo dilaga grazie ai gol di Laurienté su calcio di rigore e poi al 79′ di Henrique. A poco servirà la rete di Origi all’84’. Il Milan crolla così a San Siro aspettando quindi il derby decisivo tra i rossoneri e l’Inter della prossima giornata.

Milan-Sassuolo, il tabellino:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic (dal 26′ st Pobega), Tonali; Saelemaekers (dal 26′ st Messias), De Ketelaere (dal 1′ st Leao), Rebic (dal 26′ st Origi); Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Kjaer, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Marchizza (dal 1′ st Kyriakopoulos), Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Frattesi, Traore, Berardi (dal 40′ st Ferrari), Defrel, Laurentie. A disposizione: Pegolo, Russo, Henrique, Harroui, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D’Andrea, Thorstvedt Allenatore: Dionisi.

Reti: al 18′ Defrel, al 21′ Frattesi, al 23′ Giroud, al 29′ Berardi, al 2′ st Laurentié (rig), al 32′ st Mathesu Henrique, al 36′ st Origi

Ammonizioni: Tonali, Rebic, Krunic, Kyriakoupoulos, Obiang, Frattesi, Gabbia

Recupero: 4′ nel primo tempo