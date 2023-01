Juventus: grandi ritorni, ma ancora 5 assenze

Pogba e Vlahovic finalmente a disposizone

Tra i convocati di Massimiliano Allegri per la partita delle 15 contro il Monza spiccano due nomi: Paul Pogba e Dusan Vlahovic, tornati a disposizione del tecnico livornese dopo che il francese non ha mai messo piede in campo in questa stagione, mentre il serbo non si vedeva in campo dalla brutta partita contro il Benfica in Champions. A queste buone notizie c’è da contrastare lo stop di Federico Chiesa e Cuadrado, che torneranno a disposizione per la gara di Coppa Italia, e gli stop più lunghi ancora di Bonucci e Kaio Jorge. A loro si aggiunge anche McKennie, ormai in partenza verso Leeds.

L’ELENCO COMPLETO

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Breme, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling Junior.