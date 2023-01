Juventus umiliata dal Monza, allo Stadium passano i brianzoli (0-2) | Highlights

Dominio Monza nel primo tempo allo Stadium

La gara inizia e la Juventus è sotto tono e lo si nota subito: tanti passaggi sbagliati, poche idee, Paredes e Di Maria quasi mai nel vivo del gioco. Il Monza invece pimpante, energico che trova, dopo 10 minuti, la via del gol con Caprari, ma verrà poi annullato per fuorigioco. Gol che però era nell’aria e puntualmente arriva al 17° quando Machin imbuca Ciurria che con il destro insacca alle spalle di Szczesny. Allegri prova a cambiare qualcosa e ridisegna la sua Juve con un 4-3-3 che però porta a ben poco, infatti al 39° su una palla persa di uno spento Di Maria, parte il contropiede della squadra ospite con Carlos Augusto che conduce perfettamente palla, tra 4 difensori bianconeri, e serve Dany Mota che supera il portiere e deposita la palla in rete. Nel finale di primo tempo un pò di tensione dovuta ad una mischia su calcio d’angolo per la Juve ed un contatto con Izzo che perde un po di calma. Al riposo è 2-0 Monza

Tutti dentro per la Juve, ma non basta

Pronti via tre cambi per la Juve, forze fresche per cercare di dare quel qualcosa che è mancato nel primo tempo, ed infatti il secondo tempo è tutto a tinte bianconere, ma queste si devono confrontare contro le bellissime parate da parte di Di Gregorio, che prima su Rabiot che spara un missile ben parato, poi su Milik, entrato al 60°, che dal limite calcia bene con il piede preferito ma risponde ancora presente il portiere ospite, ed infine su un siluro di Di Maria si distende benissimo alla sua sinistra. La Juve va anche in gol al 79° ma Bremer è al di la ed il gol viene annullato per fuorigioco. I bianconeri concludono anche in 10 uomini , ma non per una espulsione, ma perchè Milik non c’è la fa a continuare. Monza bestia nera per i bianconeri che gli concedono 6 punti nel campionato.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (19′ st Vlahovic), Fagioli (1′ st Soulé), Paredes (1′ st Locatelli), Rabiot, Kostic (1′ st Iling-Junior); Di Maria, Kean (13′ st Milik). All. Allegri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola (25′ st Marlon), Marí, Izzo; Rovella (14′ st Sensi), Pessina, Machin (31′ st Birindelli), Carlos Augusto; Ciurria (31′ st Ranocchia), Caprari (25′ st Petagna); Dany Mota. All. Palladino

Reti: 18′ pt Ciurria, 39′ pt Dany Mota

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Ammoniti: Caprari, Sensi