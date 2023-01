Domenica con molti match interessanti, le quote premiano il Milan

I consigli della domenica, un interessante Milan–Sassuolo apre la giornata calcistica nel match delle 12.30. I bookamers si fidano dei rossoneri, un interessante 1.47 in favore del Milan consigliato da GolGol, SportBet quota invece l’1 dei rossoneri a 1.50, Betaland scende a 1.39. Interessante anche Gol, per GolGol un valido 1.70, 1.76 per SportBet mentre Betaland si attesa a 1.67.