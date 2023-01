Milan-Sassuolo, Pioli scuote i suoi

Pioli, dopo le ultime uscite del suo Milan, ha il dovere di riprendere il gruppo mentalmente, per cercare di non entrare in una vera e propria crisi. Dionisi, invece, dovrà cercare di conquistare più punti possibili per allontanarsi dalla zona Serie B.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté.