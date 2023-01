Altro lutto nel mondo del giornalismo dopo Mario Sconcerti: in queste ore è scomparso, all’età di 65 anni, Roberto Perrone. Giornalista italiano, di firme autorevoli come L’Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera ha trattato eventi sportivi come Olimpiadi, Mondiali di calcio e tornei di tennis ATP ed è stato anche opinionista a Sky Sport e non solo.