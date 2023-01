Napoli-Roma, Osimhen e Simeone stendono i giallorossi (2-1): è fuga scudetto

Napoli-Roma, a Mourinho solo la prestazione

Il match al Maradona si è dimostrato più interessante del solito. Il pallino del gioco lo tiene il Napoli, ma la Roma rimane bassa e molto attenta. I giallorossi creano un paio di occasioni grazie al buon pressing, creando difficoltà alla difesa azzurra. Al 17esimo, però, il Napoli passa in vantaggio con un grandissimo gol di qualità di Viktor Osimhen, scaturito da un favolo gesto atletico di Mario Rui. La squadra di Mourinho tenta di rimanere in partita con un’occasione di Spinazzola nel finale di primo tempo, che ha dominato il Napoli. Nel secondo tempo cambia la trama, la Roma alza il baricentro inserendo El Sharaawy, aumentando la spinta. Si allungano le squadre e le occasioni aumentano anche per il Napoli. Ma il neo entrato, Stephan El Sharaawy, si fa trovare pronto sul secondo palo ed insacca alle spalle di Meret, i giallorossi pareggiano i conti. La gloria, però, dura poco perchè Simeone riporta in vantaggio il Napoli con il classico gol di “rapina“. Spalletti porta a casa i tre punti, mentre Mourinho è contento della prestazione positiva dei suoi. E’ stato un gran bel match.

Napoli-Roma, tabellino e risultato(2-1)

Reti: 17′ st Osimhen, 30′ st El Shaarawy, 41′ st Simeone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui (24′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (24′ st Elmas). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic (38′ st Tahirovic), Spinazzola (1′ st El Shaarawy); Pellegrini (38′ st Bove), Dybala; Abraham (28′ st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti, Solbakken, El Shaarawy. All. Mourinho