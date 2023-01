Occasione sprecata dalla Lazio per l’aggancio al secondo posto: finisce in parità con la Fiorentina (1-1)

Partita a due volti quella disputata dalla formazione capitolina: bene nel primo tempo dove trova un meritato vantaggio, peggio nel secondo dove lascia il pallino del gioco ai viola e subisce il pari. Occasione sprecata per gli uomini di Sarri per raggiungere il secondo posto. Parte fortissimo la Lazio di Maurizio Sarri e dopo 7 minuti è già in vantaggio: il bomber che non ti aspetti diventa il centrale difensivo Casale, che scaraventa la palla sotto l’incrocio dei pali a seguito di un calcio d’angolo. La ripresa si apre col pareggio della Fiorentina, gran gol di Nico Gonzalez con una sassata a giro dalla distanza che non lascia scampo a Provedel.

Entrambe le squadre sprecano due ghiotte occasioni, prima con Nico Gonzalez e poi con Felipe Anderson. Saponara al 61′ impegna Provedel con un tiro centrale. E’ ancora l’estremo difensore biancoceleste a salvare il risultato sulla conclusione di Jovic. Ciro Immobile rientra dall’infortunio e si fa subito vedere, sfiorando il palo con una conclusione. Ennesimo intervento di Provedel, che sventa anche la conclusione di Mandragora. Si salva la Lazio nel finale col bolide di Milenkovic che si stampa sulla traversa.

Lazio-Fiorentina, il tabellino:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (71′ Lazzari); Milinkovic, Cataldi (63′ Marcos Antonio), Luis Alberto (63′ Vecino); Pedro (71′ Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Immobile, Romero. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (86′ Igor), Biraghi; Bonaventura (74′ Mandragora), Amrabat, Barak; Gonzalez (75′ Ikone), Jovic (85′ Cabral), Kouame (46′ Saponara). A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Igor, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Amatucci, Ikone, Mandragora, Saponara, Cabral. All.: Italiano.

Reti: 7′ Casale, 49′ Nico Gonzalez

Ammonizioni: 40′ Kouame, 45’+2 Zaccagni, 67′ Saponara, 68′ Amrabat, 90’+3 Immobile

Recupero: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

Arbitro: A. Colombo