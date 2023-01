Pioli e il ko del Milan: “Il nostro scudetto sarà la Champions”

Stefano Pioli si lecca le ferite

Il tecnico del Milan analizza la sconfitta dei rossoneri col Sassuolo e il momento critico della squadra. Queste le parole riportate da sportmediaset: Cosa prova? “Delusione, con la delusione non è che andiamo tanto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, questo mi deve spingere a capire che certe situazioni andavano migliorate e affrontate in modo diverso. Il nostro scudetto sarà arrivare in zona Champions, questo sarà il nostro obiettivo”.

Non sembra minimamente il Milan di 8 mesi fa: “Non 8 mesi fa, 3 settimane fa. Dalla non vittoria con la Roma che non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamento sono stati i migliori dell’ultimo periodo, per attenzione e partecipazione. Ora come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Capisco che non ci può essere quella leggerezza che avevamo prima, allora dovremo lavorare con più attenzione e convinzione, dobbiamo dimostrare di poter fare ancora un bel campionato e arrivare in Champions”.