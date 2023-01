Stefano Pioli vuole il riscatto nel derby

Stefano Pioli vuol dimenticare in fretta il brutto ko interno ad opera del Sassuolo, l’allenatore rossonero vuole un altro Milan, con carattere e grinta. Il tecnico dei campioni d’Italia suona la carica: “Prometto che faremo tutta la settimana per vincere il derby”. Il derby, proprio il derby la partita che spaventa il popolo rossonero ma che Pioli vede come possibile gara della verità, per cambiare marcia e tornare a far punti.