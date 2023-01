Serie B: i risultati della 21^ giornata. Frosinone inarrestabile

Il Frosinone batte il Benevento

Il Frosinone è inarrestabile, batte il Benevento 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Borrelli e si porta a +8 dal Genoa secondo. Il Genoa ieri, nella bellissima cornice del Luigi Ferraris, è stato bloccato da un Pisa volitivo, che anche se in dieci nel finale è riuscito a strappare un punto che lo relega in ottava posizione in classifica. Il Palermo oggi, ha espugnato Ascoli grazie ad una doppietta del solito Brunori e mette nel mirino la zona playoff che fino a poco tempo fa erano una chimera.

RISULTATI