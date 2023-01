Skriniar come Icardi, dalla Sampdoria all’Inter e addio da capitano: le ultimissime

Calciomercato Inter, atteso il rialzo per Skriniar

Milan Skriniar avrebbe già confidato ai compagni di aver firmato per il PSG. Ora si attende il rilancio dei parigini per 30 milioni di euro, visto che cda quanto riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza avrebbe aumentato i fondi per permettere subito l’arrivo dello slovacco. Saranno tre giorni decisivi fino alla chiusura del calciomercato, fissata per martedì 31 gennaio. Difficile una offerta più alta di 15 milioni, possibile arrivare a 20 o più con i bonus.

Calciomercato Inter, Djalo e Lindelof i sostituti

L’Inter avrebbe già individuato i sostituti. Si tratta di Tiago Djalò del Lille valutato 20 milioni dai francesi e lo svedese Victor Lindelof del Manchester United. Tutto dipenderà dall’evoluzione della trattativa.