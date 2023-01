Calciomercato Inter, operazione rinnovi | Le novità

I nerazzurri blindano i loro pezzi da novanta

Complice la ormai quasi certa partenza di Skriniar, l’Inter si accinge a rinnovare i contratti ai suoi giocatori chiave. Probabilmente l’instabilità legata alla questione del difensore slovacco, ha scosso non poco ambiente e di conseguenza la paura che si possa riverificare una dinamica simile è piuttosto alta. Motivo per il quale Marotta e company, si affrettano a blindare gli incedibili. Darmian, Chalanoglu e Bastoni, sono loro i primi tre nomi della lista. Al primo verrà proposto un contratto fino al 2024 con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Stesso discorso anche per il centrocampista turco.

Restano solo da accordare le somme che percepiranno ma considerando i rapporti più che sereni e distesi si può tranquillamente dire che l’operazione è in discesa. Sarà poi il turno di Alessandro Bastoni pupillo di mister Inzaghi. Data la sua giovane età, solo 23 anni, la dirigenza si muoverà per blindarlo fino al 2028 a 5 milioni e mezzo a stagione. Sono sicuramente tanti e rappresentano un sforzo non indifferente per le casse nerazzurre, ma considerati gli errori fatti con la questione Skriniar, stavolta padron Zhang vuol dormire sogni tranquilli.