Calciomercato Inter, Skriniar via subito | I nerazzurri hanno già in mente il sostituto

Calciomercato Inter, oggi Skriniar può andare al Psg

Ultime 48 ore di mercato infuocate per l’Inter: il Psg proverà a strappare Milan Skriniar ai nerazzurri già da subito, nonostante il difensore slovacco abbia confessato di aver firmato per i parigini e che sarà un giocatore dei francesi a fine stagione. Per lasciar andare subito Skriniar, Zhang chiede 20 milioni di euro e oggi si capirà se il club francese raggiungerà quella cifra.

Mercato Inter, Lindelof individuato come possibile sostituto

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome per sostituire Skriniar è quello dello svedese Victor Lindelof del Manchester United. L’Inter lo ha chiesto in prestito ai Red Devils, ricevendo però in cambio una chiusura. Non è finita, i discorsi vanno avanti, anche se lo United sarebbe nel caso disposto a trattare solo per un affare a titolo definitivo.