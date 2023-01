Calciomercato Inter, tanti gli obiettivi per la difesa: Marotta pensa all’ex Juventus

Calciomercato Inter, si tratta per Demiral

Con Skriniar ormai sempre più vicino al PSG, il club nerazzurro sta valutando con attenzione il difensore centrale turco. Notizia che trova riscontro anche sulla Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter, ad Inzaghi serve un sostituto

Il profilo di Demiral era già stato sondato in estate, proprio quando il club milanese doveva riempire le lacune nel reparto difensivo. Il difensore turco, 24 anni, è gia esperto di difesa a tre, e questo è sicuramente un vantaggio per Inzaghi che avrebbe più facilità nell’inserirlo nei meccanismi della squadra . Ovviamente come prima cosa ci sarà da capire quale grado di apertura avrà l’Atalanta, soprattutto sulla formula del trasferimento.