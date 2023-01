Calciomercato Juventus, attaccante verso l’addio

Calciomercato Juventus, Di Maria già verso i saluti?

Dopo la buona prestazione conto l’Atalanta, per Angel Di Maria è arrivata una prestazione abbastanza opaca contro il Monza. Il Fideo era sicuramente sotto tono, anche per via della situazione difficile che circonda il club bianconera da qualche settimana. Proprio per questo ritornano a farsi insistenti le voci che lo vogliono lontano dal club già a fine anno. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si fa sempre più possibile un suo ritorno al Rosario Central.