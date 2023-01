Calciomercato Juventus, l’attaccante sbarca in bianconero: pronte visite e firma

Calciomercato Juventus, altro colpo per Cherubini

Come è stato annunciato nei giorni scorsi da TuttoJuve.com, Gian Marco Di Biase arriverà questa mattina a Vinovo e sosterrà nel corso della giornata le visite mediche. Altro colpo in prospettiva della Juventus, che dimostra ancora una volta di puntare sui giovani dopo i tanti talenti sfornati come Iling-Junior, Fagioli, Miretti, Soulè ecc. I bianconeri verseranno 350 mila euro alla Pistoiese con il calciatore che chiuderà l’anno nella squadra toscana e che sarà un osservato speciale.