Calciomercato Juventus, occasione sfumata | L’attaccante rinnova col suo club

L’attaccante pronto a rinnovare con i Red Devils

Quello che doveva rappresentare il colpo di mercato più importante in casa Juve, è completamente sfumato. Si tratta di Alejandro Garnacho, attaccante spagnolo classe 2004, autentico talento di soli 18 anni approdato nel 2020 al Manchester United. Le sue incredibili doti avevano attirato su di sé le attenzioni di tantissimi top club pronti ad aggiudicarselo anche per un discorso di investimento per il futuro.

Tra loro anche i bianconeri. Purtroppo però a quanto pare, il gioiello madrileno è destinato a restare in Premier. Il Manchester infatti, sta preparando le carte per rinnovargli il contratto e blindarlo definitivamente. Gli inglesi in lui hanno individuato il profilo migliore per continuare a scrivere la storia del club.