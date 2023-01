Calciomercato Lazio, intreccio di mercato con la Salernitana | I dettagli

Calciomercato Lazio, la Salernitana aspetta la mossa di Tare

Intreccio di calciomercato tra Lazio e Salernitana: i granata sono vicinissimi a chiudere per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona, ex conoscenza proprio dei biancocelesti che lo presero in prestito nel mercato di gennaio dell’anno scorso. Per chiudere questa operazione però, si aspetta l’uscita di Federico Bonazzoli.

Mercato Lazio, Bonazzoli conteso tra biancocelesti e Verona

Come riporta tuttomercatoweb, Bonazzoli è seguito oltre che dalla Lazio anche da Hellas Verona, Spezia e Cremonese. Nella giornata odierna andrà in scena un incontro tra il ds De Sanctis e l’agente del calciatore per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.