Calciomercato Lazio, Riza Durmisi e il Leganes si separano, possibile abboccamento con la Lazio

Il giocatore non si è adattato all’ambiente del Leganes

Le ha provate tutte. Ma, alla fine, ha concluso perentorio: non è aria per me. Insomma, al Leganes, in segunda division iberica, Riza Durmisim non ci si è proprio trovato a suo agio. “Questione di feeling” canterebbe Riccardo Cocciante. E questo, in particolare, non è sfociato tra lui e il suo tecnico Imanol Idiaquez che non ha peraltro gradito certi suoi atteggiamenti. Si metta nel computo finale sia la non corrispondenza di amorosi calcistici sensi sia la serie di infortuni che Durmisi ha dovuto patire ed ecco spiegato perchè il giocatore di proprietà della Lazio e il club iberico dove è in prestito non cammineranno ancora mano nella mano.

Per lui è pronto il Tenerife

Ma il danese di Ishoe ex, tra le altre, di Broendby e Sparta Rotterdam non dovrà, a questo punto, fare domanda per incassare l’assegno di disoccupazione. A metterlo a libro paga, dice infatti il Marca, ci sarebbe già il Tenerife. La dirigenza del club dell’Heliodoro, infatti, avrebbe già contattato la Lazio con cui il giocatore ha un contratto fino al termine dell’attuale stagione. Il trasferimento al sole delle Canarie, per Durmisi, avverrà con la formula del prestito. Poi, a fine stagione, sarà libero di accasarsi dove più gli aggrada.